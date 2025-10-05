Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен висловлює надію на досягнення перемир'я в Газі, хоча, за її словами, ситуація, як і раніше, виглядає важкою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

"Зараз хочеться сподіватися, що перемир'я вдасться встановити негайно. Звільнення заручників чекають уже майже два роки. Якщо це все відбудеться під час переговорів одночасно, то, можливо, нарешті вдасться забезпечити достатню гуманітарну допомогу Газі та стабілізувати ситуацію", – сказала глава МЗС.

Валтонен назвала запропонований президентом США Дональдом Трампом план із мирного врегулювання в Газі "позитивним кроком".

"Сподіваюся, це дасть змогу побудувати міцніший мир у регіоні", – сказала вона.

На її думку, звільнення заручників може відкрити шлях до постійного перемир'я і миру.

Валтонен підкреслює, що радикальну організацію ХАМАС має бути роззброєно – за необхідності силою.

"Зараз ідеться про те, що роззброєння має бути забезпечене за будь-яку ціну. Ми не можемо допустити присутності будь-якої терористичної організації при владі, а тим більше в майбутній державі Палестина", – заявила міністерка.

Валтонен нагадала, що арабські країни Близького Сходу беруть на себе відповідальність за усунення ХАМАС із палестинського управління і його роззброєння.

Згідно з мирним планом Трампа, Газою керуватиме тимчасова Рада миру, але угода не гарантує палестинське право на самовизначення.

Фінляндія поки що не визнає Палестину, попри те, що країна підтримує модель двох держав. Водночас уряд ставить умови для такого кроку.

"Ми підтримуємо модель двох держав. Це саме по собі означає, що держава Палестина буде визнана. Але для цього необхідно, щоб на чолі палестинської адміністрації стояв цивільний орган, прихильний принципам ненасильства і забезпечення безпеки Ізраїлю, сусідніх країн і власного народу", – заявила Валтонен.

Вона підкреслює, що формування життєздатної Палестинської держави залежить від участі арабських країн і що міцний мир не залежить тільки від Фінляндії.

"Якщо тимчасова адміністрація, наприклад, під керівництвом Трампа, сприятиме розвитку мирної демократії – це тільки вітається", – заявила Валтонен.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.

Лідери ЄС схвально відреагували на запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа план щодо припинення війни в Газі.