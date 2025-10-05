Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выражает надежду на достижение перемирия в Газе, хотя, по ее словам, ситуация по-прежнему выглядит тяжелой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

"Сейчас хочется надеяться, что перемирие удастся установить немедленно. Освобождения заложников ждут уже почти два года. Если это все произойдет во время переговоров одновременно, то, возможно, наконец удастся обеспечить достаточную гуманитарную помощь Газе и стабилизировать ситуацию", – сказала глава МИД.

Валтонен назвала предложенный президентом США Дональдом Трампом план по мирному урегулированию в Газе "позитивным шагом".

"Надеюсь, это позволит построить более прочный мир в регионе", – сказала она.

По ее мнению, освобождение заложников может открыть путь к постоянному перемирию и миру.

Валтонен подчеркивает, что радикальная организация ХАМАС должна быть разоружена – при необходимости силой.

"Сейчас речь идет о том, что разоружение должно быть обеспечено любой ценой. Мы не можем допустить присутствия любой террористической организации у власти, а тем более в будущем государстве Палестина", – заявила министр.

Валтонен напомнила, что арабские страны Ближнего Востока берут на себя ответственность за устранение ХАМАС из палестинского управления и его разоружение.

Согласно мирному плану Трампа, Газой будет руководить временный Совет мира, но соглашение не гарантирует палестинское право на самоопределение.

Финляндия пока не признает Палестину, несмотря на то, что страна поддерживает модель двух государств. В то же время правительство ставит условия для такого шага.

"Мы поддерживаем модель двух государств. Это само по себе означает, что государство Палестина будет признано. Но для этого необходимо, чтобы во главе палестинской администрации стоял гражданский орган, приверженный принципам ненасилия и обеспечения безопасности Израиля, соседних стран и собственного народа", – заявила Валтонен.

Она подчеркивает, что формирование жизнеспособного Палестинского государства зависит от участия арабских стран и что прочный мир не зависит только от Финляндии.

"Если временная администрация, например, под руководством Трампа, будет способствовать развитию мирной демократии – это только приветствуется", – заявила Валтонен.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.

Лидеры ЕС одобрительно отреагировали на предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по прекращению войны в Газе.