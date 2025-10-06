Спасательные команды в Словении нашли тело одного из трех альпинистов из Хорватии, которых в воскресенье накрыло лавиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует АР со ссылкой на полицию.

Трое хорватов были частью группы из семи альпинистов, которые поднимались на гору Тоск в северо-западной Словении.

Когда четверо людей из группы решили сделать перерыв, остальные трое продолжили подъем и попали в лавину.

Полиция в соседнем городе Крань сообщила, что поисковые операции пришлось остановить, и они будут возобновлены в понедельник.

Представитель спасательной службы Клемен Белхар ранее сообщил хорватской государственной телерадиокомпании HRT, что поисковые работы затрудняют дождь, снег и риск новых лавин.

Спасательная служба заявила, что не может использовать вертолет из-за плохих погодных условий. "Условия неблагоприятные, идет сильный снег и холодно", – сказал он.

Словения пострадала от волны холодной погоды, которая принесла ранний снег, ветры и низкие температуры.

В австрийских Альпах в конце августа погиб альпинист из Чехии.

Также в августе от падения ледяной глыбы вблизи Монблана во французских Альпах погиб альпинист из Италии.