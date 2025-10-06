На выборах президента Ирландии определились две главные кандидатки
Борьба на выборах президента Ирландии развернется между двумя основными кандидатами после того, как третий кандидат, бывший тренер по гэльскому футболу, снял свою кандидатуру из-за вопросов о его деятельности как арендодателя почти 20 лет назад.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
В воскресенье кандидат от партии Fianna Fail, одной из двух правящих партий Ирландии, Джим Гэвин объявил о выходе из гонки. Это означает, что борьба за пост президента, который в основном носит церемониальный характер, теперь будет происходить между независимым депутатом Кэтрин Коннолли и бывшим министром Хизер Хамфрис.
Газета Irish Independent сообщила, что один из бывших арендаторов заявил, что Гэвин якобы не вернул переплату за аренду в размере более 3 000 евро, возникшую в результате банковской ошибки.
В своем заявлении Гэвин отметил, что последние дни заставили его "задуматься". "Я совершил ошибку, которая не соответствует моему характеру и стандартам, которых я придерживаюсь. Сейчас я принимаю меры, чтобы решить этот вопрос", – сказал он.
Коннолли, один из ведущих пропалестинских голосов в парламенте, сформировала коалицию, объединившую большинство оппозиционных партий, включая крупнейшую из них – Sinn Fein, которая решила не выдвигать собственного кандидата.
Другая правящая партия, Fine Gael, поддерживает Хизер Хамфрис, бывшего министра социальных дел.
Согласно опросу, опубликованному в воскресенье утром изданием Sunday Independent, за Коннолли готовы проголосовать 32% избирателей, за Хамфрис – 23%, а за Гэвина – 15%.
Президентские выборы в Ирландии пройдут 24 октября.
Напомним, Ирландия будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2026 года. Страна поддерживает идею того, что Украина и Молдова должны двигаться вместе в переговорном процессе о вступлении в ЕС.
В сентябре Ирландия передала Украине роботов для разминирования и автомобили.