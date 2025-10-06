Во Франции после отставки премьера требуют от Макрона уйти с поста

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон требует "немедленного" рассмотрения предложения об импичменте президента Эмманюэля Макрона после объявления об отставке Себастьена Лекорню с должности премьер-министра.

Об этом Меланшон написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Утром в понедельник стало известно, что Лекорню подал Макрону заявление об отставке. Он провел на посту рекордно короткие 27 дней.

"После отставки Себастьена Лекорню мы требуем немедленного рассмотрения предложения, поданного 104 депутатами, об отстранении Эмманюэля Макрона от должности", – отметил Меланшон.

К этому призыву присоединился вице-председатель Республиканской партии Давид Лиснар, который в своем Х написал, что президент Макрон должен подать в отставку, "чтобы сохранить властные институты и выйти из ситуации, которая стала неизбежной после нелепого роспуска парламента".

"Он несет главную ответственность за эту ситуацию... На кону стоят Пятая Республика и будущее нашей страны", – добавил он.

Между тем лидер французских ультраправых Жордан Барделла после неожиданной отставки Лекорню требует распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Как известно, вечером 5 октября Лекорню завершил формирование своего правительства. Новому правительству сразу начали угрожать вотумом недоверия.

Лекорню, который до сих пор занимался Министерством обороны, заступил на премьерский пост после вынужденной отставки Франсуа Байру.

Большинство французов не верили, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.