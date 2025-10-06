Французское правительство во главе с Лекорню просуществовало 14 часов

Себастьен Лекорню, который в понедельник подал в отставку, провел в должности рекордно короткие 27 дней, а сформированное им правительство просуществовало всего 14 часов.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

О формировании правительства Лекорню сообщили вечером в воскресенье, 6 октября после недель консультаций с политическими партиями.

Новые министры должны были провести свое первое заседание в понедельник во второй половине дня.

Выбор Лекорню кандидатов на должности министров критиковали в партиях со всего политического спектра. Ему даже начали угрожать вотумом недоверия.

Поэтому уже утром 6 октября Лекорню подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке.

Как отмечает агентство, отставка Лекорню означает, что министры, назначенные вчера вечером, теперь оказались в странной ситуации, когда они стали временными министрами – оставаясь на своих постах только для управления повседневными делами до формирования нового правительства – еще до того, как некоторые из них были официально введены в должность.

Сам Лекорню ранее озвучил три причины, которые не позволяли ему больше оставаться премьер-министром.