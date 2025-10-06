Ле Пен каже, що відставка Макрона була б "мудрим" кроком

Неформальна лідерка ультраправого "Національного обʼєднання" Франції Марін Ле Пен, коментуючи ситуацію, яка склалась після відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, заявила про необхідність дострокових парламентських виборів і відставки президента Емманюеля Макрона.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить Le Figaro.

Ле Пен переконана, що у поточній ситуації відставка Макрона була б "мудрим рішенням".

Але передусім, переконана вона, президенту "абсолютно необхідно" розпустити парламент.

"Я не маю права вимагати від нього цього (відставки. – Ред.). Якщо він ухвалить таке рішення, я вважаю, що це буде, знову ж таки, мудре рішення. Безперечно, розпуск (парламенту) є абсолютно неминучим", – зазначила Ле Пен.

Зранку у понеділок стало відомо, що Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про відставку. Він провів на посаді рекордно короткі 27 днів.

Після цього лідер французьких ультраправих Жордан Барделла після несподіваної відставки Лекорню вимагає розпустити парламент та оголосити дострокові вибори.

Водночас у Франції почали лунати заклики й до відставки президента Макрона.