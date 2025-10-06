Ле Пен говорит, что отставка Макрона была бы "мудрым" шагом

Неформальный лидер ультраправого "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен, комментируя ситуацию, которая сложилась после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, заявила о необходимости досрочных парламентских выборов и отставки президента Эмманюэля Макрона.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит Le Figaro.

Ле Пен убеждена, что в текущей ситуации отставка Макрона была бы "мудрым решением".

Но прежде всего, убеждена она, президенту "абсолютно необходимо" распустить парламент.

"Я не имею права требовать от него этого (отставки. – Ред.). Если он примет такое решение, я считаю, что это будет, опять же, мудрое решение. Бесспорно, роспуск (парламента) является абсолютно неизбежным", – отметила Ле Пен.

Утром в понедельник стало известно, что Лекорню подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке. Он провел на посту рекордно короткие 27 дней.

После этого лидер французских ультраправых Жордан Барделла после неожиданной отставки Лекорню требует распустить парламент и объявить досрочные выборы.

В то же время во Франции начали раздаваться призывы и к отставке президента Макрона.