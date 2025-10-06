У Німеччині заявили про "поворотний момент" у ситуації у секторі Гази

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про "поворотний момент" у ситуації у секторі Гази.

Його слова цитує Tagesschau, передає "Європейська правда".

Під час своєї поїздки на Близький Схід Вадефуль висловив надію на мирні переговори у війні у секторі Гази.

"Це може стати поворотним моментом", – зазначив він, а також наголосив, що у конфлікті спостерігається "реальний рух".

Він пояснив це тим, що за останні два роки ще ніколи не було такої ситуації, "коли йшлося не лише про досягнення тимчасового перемир'я, а коли всі мають уявлення про рішення, яке може бути довготривалим".

Водночас він застеріг від надмірного оптимізму, адже регіон перебуває в ситуації, "де все може знову погіршитися".

"Ми перебуваємо на першому етапі, де домовляються про припинення вогню і ведуть переговори про звільнення заручників", – акцентував Вадефуль.

Він зазначив, що Німеччина хоче долучитися до мирного процесу. З цієї причини Вадефуль продовжує свою поїздку і вирушає до Ізраїлю та Єгипту.

Зазначимо, у понеділок, 6 жовтня, у Єгипті мають розпочатися непрямі переговори між ХАМАС та Ізраїлем. Очікується, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер візьмуть участь у спробі укласти угоду цього тижня.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Після цього Трамп у соцмережах написав, що ХАМАС має до кінця тижня погодитись на його мирний план для сектора Гази, інакше на нього чекає "пекло".

Згодом угруповання ХАМАС відповіло на його ультиматум, заявивши про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі.

Своєю чергою Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування сектора Гази, наголосивши, що бойовики ХАМАС висловили готовність до встановлення миру на Близькому Сході.