В Германии заявили о "поворотном моменте" в ситуации в секторе Газы

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о "поворотном моменте" в ситуации в секторе Газы.

Его слова цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

Во время своей поездки на Ближний Восток Вадефуль выразил надежду на мирные переговоры в войне в секторе Газы.

"Это может стать поворотным моментом", – отметил он, а также подчеркнул, что в конфликте наблюдается "реальное движение".

Он объяснил это тем, что за последние два года еще никогда не было такой ситуации, "когда речь шла не только о достижении временного перемирия, а когда все имеют представление о решении, которое может быть долгосрочным".

В то же время он предостерег от чрезмерного оптимизма, ведь регион находится в ситуации, "где все может снова ухудшиться".

"Мы находимся на первом этапе, где договариваются о прекращении огня и ведут переговоры об освобождении заложников", – подчеркнул Вадефуль.

Он отметил, что Германия хочет присоединиться к мирному процессу. По этой причине Вадефуль продолжает свою поездку и отправляется в Израиль и Египет.

Отметим, в понедельник, 6 октября, в Египте должны начаться непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем. Ожидается, что посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер примут участие в попытке заключить соглашение на этой неделе.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущему этой территории.

После этого Трамп в соцсетях написал, что ХАМАС должен до конца недели согласиться на его мирный план для сектора Газы, иначе его ждет "ад".

Впоследствии группировка ХАМАС ответила на его ультиматум, заявив о готовности освободить всех заложников для достижения постоянного прекращения огня в Газе.

В свою очередь Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газы, подчеркнув, что боевики ХАМАС выразили готовность к установлению мира на Ближнем Востоке.