СМИ: в Приднестровье продолжается режим экономии газа из-за финансовых задержек с РФ

Объем поставок газа в непризнанное Приднестровье остается сниженным из-за задержки поступления денег из России.

Об этом приднестровскому медиа МОСТ рассказали два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в начале октября сменилась компания, которая оплачивает газ для Приднестровья. По словам одного из собеседников, компания прошла все необходимые проверки и процедуры.

Однако по состоянию на 6 октября объемы газа, поступающего в Приднестровье, остаются сниженными из-за отсутствия финансовых поступлений из России.

По данным оператора газотранспортной системы Vestmoldtransgaz, в Молдову по газопроводу 1-2 октября поступало около 3 млн метров кубических газа ежедневно.

По словам собеседников, лишь около половины этого объема поступает в приднестровский регион.

Стоит заметить, что 2 октября в Приднестровье на полторы недели ввели режим экономии газа, одновременно уточнив, что угрозы обесточивания домохозяйств и социальной инфраструктуры нет.

Напомним, после инспирированного Москвой "газового кризиса" для Приднестровья зимой 2025 года Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье на кредитные деньги России.

Перед тем Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые готовы были предоставить с рядом экономических и политических условий.

Поставки российского газа в Приднестровье обеспечивается по запутанной непрозрачной схеме, посредником выступает компания, зарегистрированная в ОАЭ.

"ЕвроПравда" рассказывала об этих событиях в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев позволил пускать российский газ в Тирасполь.