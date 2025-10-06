Ізраїль видворив понад 170 активістів флотилії до Гази, серед яких Грета Тунберг

В Ізраїлі оголосили, що висилають з країни 171 активіста, що були затримані на човнах гуманітарної флотилії до Гази, серед яких багато громадян європейських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву 6 жовтня розмістило МЗС Ізраїлю.

У відомстві заявили, що депортували до Греції або Словаччини "ще 171 провокатора" з флотилії, включно зі шведською екоактивісткою Гретою Тунберг.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,…

Серед депортованих є громадяни Греції, Італії, Франції, Ірландії, Швеції, Польщі, Німеччини, Болгарії, Литви, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Данії, Словаччини, Швейцарії, Норвегії, Британії, Сербії та США.

Раніше повідомляли, що серед затриманих - 30 громадян Франції, з них 28 почнуть повертати додому у понеділок.

Італія і Туреччина ще вихідними повернули частину своїх громадян, затриманих на суднах флотилії до Гази.

Затримання Ізраїлем суден флотилії стало тригером для нової хвилі пропалестинських протестів у Європі, окремі акції зібрали десятки тисяч учасників.