Ізраїль видворив понад 170 активістів флотилії до Гази, серед яких Грета Тунберг

Новини — Понеділок, 6 жовтня 2025, 16:15 — Марія Ємець

В Ізраїлі оголосили, що висилають з країни 171 активіста, що були затримані на човнах гуманітарної флотилії до Гази, серед яких багато громадян європейських країн.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву 6 жовтня розмістило МЗС Ізраїлю.

У відомстві заявили, що депортували до Греції або Словаччини "ще 171 провокатора" з флотилії, включно зі шведською екоактивісткою Гретою Тунберг.

Серед депортованих є громадяни Греції, Італії, Франції, Ірландії, Швеції, Польщі, Німеччини, Болгарії, Литви, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Данії, Словаччини, Швейцарії, Норвегії, Британії, Сербії та США. 

Раніше повідомляли, що серед затриманих - 30 громадян Франції, з них 28 почнуть повертати додому у понеділок. 

Італія і Туреччина ще вихідними повернули частину своїх громадян, затриманих на суднах флотилії до Гази. 

Затримання Ізраїлем суден флотилії стало тригером для нової хвилі пропалестинських протестів у Європі, окремі акції зібрали десятки тисяч учасників. 

