Израиль выдворил более 170 активистов флотилии в Газу, среди них много европейцев

В Израиле объявили, что высылают из страны 171 активиста, задержанного на судах гуманитарной флотилии в Газу, среди них много граждан европейских стран.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление 6 октября разместил МИД Израиля.

В ведомстве заявили, что депортировали в Грецию или Словакию "еще 171 провокатора" из флотилии, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 – Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

Среди депортированных есть граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США.

Ранее сообщалось, что среди задержанных - 30 граждан Франции, из них 28 начнут возвращать домой в понедельник.

Италия и Турция еще на выходных вернули часть своих граждан, задержанных на судах флотилии в Газу.

Задержание Израилем судов флотилии стало триггером для новой волны пропалестинских протестов в Европе, отдельные акции собрали десятки тысяч участников.