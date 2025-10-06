Словакия передаст Украине машины для разминирования Bozena

Украина получит несколько машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Как стало известно, Украина получит от Словакии пять машин для разминирования Bozena – соответствующее соглашение о передаче Шмыгаль подписал с министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Также Словакия передаст Украине технику нелетального назначения.

"Словакия бесплатно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации", – заявил Шмыгаль.

Отметим, Bozena – это дистанционно управляемый разминировщик, который позволяет саперам работать на безопасном расстоянии. Он способен преодолевать любые препятствия и заезжать туда, где человек не может пройти.

Обратим внимание, что 6 октября в правительстве Словакии впервые со времени возвращения к власти Роберта Фицо анонсировали новый пакет военной поддержки для Украины.

После возвращения к власти Фицо прямая военная помощь для Украины прекратилась, а в отношении тогдашних чиновников начали расследование из-за этих решений.

В то же время оборонное сотрудничество не прекратилось. В Фицо считают, что запрещать словацким компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно.