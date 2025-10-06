В Германии фиксируют "депрессивную норму" массовых антисемитских проявлений

В Германии заметно возросло количество антисемитских проявлений после террористического нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров по вопросам антисемитизма (RIAS), передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Отчет свидетельствует, что с 7 октября 2023 года до конца 2024 года зафиксировано 2225 собраний с антисемитским содержанием, тогда как за период с 1 января 2020 года по 6 октября 2023 года их было только 1636.

Чаще всего антисемитизм был связан с Израилем, что составило 89% случаев.

В RIAS отметили, что на массовых мероприятиях звучали призывы к уничтожению Израиля, пропагандировалось насилие против евреев, поддерживался Хамас и релятивизировался Холокост.

Исполнительный директор ассоциации Бенджамин Штайниц отметил, что спустя два года после 7 октября такая риторика становится "депрессивной нормой".

Доклад также указывает на наличие сети между различными политическими лагерями, которые иногда действуют совместно.

После 7 октября в 32 немецких городах произошли антисемитские инциденты, направленные против еврейских общин: угрозы, письма, телефонные звонки, граффити и личные оскорбления.

В RIAS подчеркнули, что выражать обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа легитимно, но это не оправдывает антисемитизм.

В прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о решимости бороться с антисемитизмом в стране.

Недавно Мерц призвал ХАМАС присоединиться к объявленному президентом США Дональдом Трампом плану завершения боевых действий в секторе Газа.

1 октября федеральная прокуратура Германии объявила о задержании трех подозреваемых членов исламистской террористической организации ХАМАС, которые готовили нападения на еврейские здания.