Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, його країна готова надати всебічну підтримку мирному плану для сектора Гази.

Його слова цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Вадефуль запропонував Ізраїлю і палестинцям всебічну підтримку Німеччини в реалізації мирного плану для сектора Гази, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

"Як міжнародний партнер, що користується попитом у питаннях гуманітарної допомоги, стабілізації та відновлення, ми маємо що запропонувати", – сказав він.

За словами глави МЗС Німеччини, його ізраїльські та арабські партнери по переговорах звернули велику увагу на те, щоб Німеччина взяла активну участь у цій "годині дипломатії".

"Німеччина, звичайно, буде готова взяти участь і зробити чіткий внесок", – наголосив він.

Відтак Вадефуль наголосив, що разом з Єгиптом Німеччина готова ініціювати конференцію з відновлення сектора Гази.

"Таку складну ситуацію, таку гуманітарну катастрофу, яку ми тут пережили, не можна вирішити одним ударом, а потрібно пройти послідовність кроків. І для цього нам потрібні терпіння та енергія", – підсумував він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Після цього Трамп у соцмережах написав, що ХАМАС має до кінця тижня погодитись на його мирний план для сектора Гази, інакше на нього чекає "пекло".

Згодом угруповання ХАМАС відповіло на його ультиматум, заявивши про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі.

Своєю чергою Трамп закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування сектора Гази, наголосивши, що бойовики ХАМАС висловили готовність до встановлення миру на Близькому Сході.