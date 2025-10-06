Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна готова оказать всестороннюю поддержку мирному плану для сектора Газы.

Его слова цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Вадефуль предложил Израилю и палестинцам всестороннюю поддержку Германии в реализации мирного плана для сектора Газы, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

"Как международный партнер, пользующийся спросом в вопросах гуманитарной помощи, стабилизации и восстановления, мы имеем что предложить", – сказал он.

По словам главы МИД Германии, его израильские и арабские партнеры по переговорам уделили большое внимание тому, чтобы Германия приняла активное участие в этом "часе дипломатии".

"Германия, конечно, будет готова принять участие и внести четкий вклад", – подчеркнул он.

Затем Вадефуль подчеркнул, что вместе с Египтом Германия готова инициировать конференцию по восстановлению сектора Газы.

"Такую сложную ситуацию, такую гуманитарную катастрофу, которую мы здесь пережили, нельзя решить одним ударом, а нужно пройти последовательность шагов. И для этого нам нужны терпение и энергия", – подытожил он.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущему этой территории.

После этого Трамп в соцсетях написал, что ХАМАС должен до конца недели согласиться на его мирный план для сектора Газы, иначе его ждет "ад".

Впоследствии группировка ХАМАС ответила на его ультиматум, заявив о готовности освободить всех заложников для достижения постоянного прекращения огня в Газе.

В свою очередь Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газы, отметив, что боевики ХАМАС выразили готовность к установлению мира на Ближнем Востоке.