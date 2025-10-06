Германия готова инициировать конференцию по восстановлению сектора Газы
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна готова оказать всестороннюю поддержку мирному плану для сектора Газы.
Его слова цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".
Вадефуль предложил Израилю и палестинцам всестороннюю поддержку Германии в реализации мирного плана для сектора Газы, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
"Как международный партнер, пользующийся спросом в вопросах гуманитарной помощи, стабилизации и восстановления, мы имеем что предложить", – сказал он.
По словам главы МИД Германии, его израильские и арабские партнеры по переговорам уделили большое внимание тому, чтобы Германия приняла активное участие в этом "часе дипломатии".
"Германия, конечно, будет готова принять участие и внести четкий вклад", – подчеркнул он.
Затем Вадефуль подчеркнул, что вместе с Египтом Германия готова инициировать конференцию по восстановлению сектора Газы.
"Такую сложную ситуацию, такую гуманитарную катастрофу, которую мы здесь пережили, нельзя решить одним ударом, а нужно пройти последовательность шагов. И для этого нам нужны терпение и энергия", – подытожил он.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущему этой территории.
После этого Трамп в соцсетях написал, что ХАМАС должен до конца недели согласиться на его мирный план для сектора Газы, иначе его ждет "ад".
Впоследствии группировка ХАМАС ответила на его ультиматум, заявив о готовности освободить всех заложников для достижения постоянного прекращения огня в Газе.
В свою очередь Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газы, отметив, что боевики ХАМАС выразили готовность к установлению мира на Ближнем Востоке.