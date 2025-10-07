Литовські депутати відреагували на скандальні заяви Меркель про причини агресії РФ

Депутати литовського Сейму прокоментували висловлювання колишньої німецької канцлерки Ангели Меркель, яка, зокрема, повʼязала опір Польщі та країн Балтії прямим контактам з Владіміром Путіним та його рішення вторгнутись в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Зокрема, голова Комітету у закордонних справах Сейму соціал-демократ Ремігіюс Мотузас зазначив, що заяви Меркель не можна вважати офіційною позицією Німеччини.

Він розповів, що відносини Європи з Москвою були напруженими задовго до 2021 року.

"Крим був окупований у 2014 році, і насправді з 2015 року і до війни в Україні у 2022 році відносини з Росією вже були напруженими… Мінських угод не було підписано, це Росія їх зірвала, заблокувала і не погодилася з деякими позиціями", – сказав депутат.

За його словами, тривалий час позиції держав Західної Європи і східних держав ЄС щодо Росії розходилися.

"Деякі держави Європейського Союзу, ймовірно, все ще сподівалися, що Росія прозріє, і не очікували цього повномасштабного вторгнення. Вони все ще сподівалися, і з цього, ймовірно, можна зробити висновок, що ще 2015 року та ж Німеччина підписала з Росією угоду про газопровід "Північний потік-2", – сказав Мотузас.

Своєю чергою консерватор Жигімантас Павільоніс заявив, що колишня лідерка Німеччини потурає господарю Кремля Владіміру Путіну.

"Меркель представляє давню традицію потурання Путіну, завдяки якій російські танки зараз перебувають і в Грузії, і в Україні. І якби ця лінія тривала сьогодні, я боюся, що вони (російські танки. – Ред.) опинилися б десь дорогою до Берліна і на нашій території", – сказав він.

Павільоніс також пов'язує подібні заяви Меркель із внутрішньою політикою Німеччини.

За його словами, нинішньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу непросто проводити нову зовнішню політику, його рейтинги впали, тому Меркель користується цією ситуацією.

"Я думаю, що вона (Меркель. – Ред.) зараз намагається підняти хвилю цих любителів Росії, любителів і знавців Путіна проти Мерца", – сказав він.

Меркель в недавньому інтерв'ю сказала, що в 2021 році разом з Емманюелем Макроном вона хотіла організувати переговори Європейського Союзу з Путіним, однак проти цього виступили країни Балтії та Польща.

Вона також вважає, що пандемія COVID-19 вплинула на рішення Владіміра Путіна вторгнутися в Україну.