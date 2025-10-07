Литовские депутаты отреагировали на скандальные заявления Меркель о причинах агрессии РФ

Депутаты литовского Сейма прокомментировали высказывания бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая, в частности, связала сопротивление Польши и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным и его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

В частности, председатель Комитета по иностранным делам Сейма социал-демократ Ремигиюс Мотузас отметил, что заявления Меркель нельзя считать официальной позицией Германии.

Он рассказал, что отношения Европы с Москвой были напряженными задолго до 2021 года.

"Крым был оккупирован в 2014 году, и на самом деле с 2015 года и до войны в Украине в 2022 году отношения с Россией уже были напряженными... Минские соглашения не были подписаны, это Россия их сорвала, заблокировала и не согласилась с некоторыми позициями", – сказал депутат.

По его словам, длительное время позиции государств Западной Европы и восточных государств ЕС в отношении России расходились.

"Некоторые государства Европейского Союза, вероятно, все еще надеялись, что Россия прозреет, и не ожидали этого полномасштабного вторжения. Они все еще надеялись, и из этого, вероятно, можно сделать вывод, что еще в 2015 году та же Германия подписала с Россией соглашение о газопроводе "Северный поток-2", – сказал Мотузас.

В свою очередь консерватор Жигимантас Павильонис заявил, что бывший лидер Германии потакает хозяину Кремля Владимиру Путину.

"Меркель представляет давнюю традицию потакания Путину, благодаря которой российские танки сейчас находятся и в Грузии, и в Украине. И если бы эта линия продолжалась сегодня, я боюсь, что они (российские танки. – Ред.) оказались бы где-то по дороге в Берлин и на нашей территории", – сказал он.

Павильонис также связывает подобные заявления Меркель с внутренней политикой Германии.

По его словам, нынешнему канцлеру Германии Фридриху Мерцу непросто проводить новую внешнюю политику, его рейтинги упали, поэтому Меркель пользуется этой ситуацией.

"Я думаю, что она (Меркель. – Ред.) сейчас пытается поднять волну этих любителей России, любителей и знатоков Путина против Мерца", – сказал он.

Меркель в недавнем интервью сказала, что в 2021 году вместе с Эмманюэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным, однако против этого выступили страны Балтии и Польша.

Она также считает, что пандемия COVID-19 повлияла на решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.