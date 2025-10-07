Прем’єрка Італії закликала не змарнувати можливість мирного плану Трампа для Гази

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у вівторок заявила, що можливість, яку відкриває мирний план президента США Дональда Трампа для Гази, не можна змарнувати.

Про це вона сказала у зверненні з нагоди другої річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Мелоні заявила, що насильство з боку ХАМАС спричинило безпрецедентну кризу на Близькому Сході, а військова відповідь Ізраїлю вийшла за межі принципів пропорційності й забрала надто багато життів невинних жителів у Газі.

"Ця річниця настає у момент, коли з’являється реальна можливість покласти край цій війні. Мирний план, представлений президентом Трампом, який отримав тверду підтримку не лише європейських держав, а й арабських та ісламських країн, дає шанс, який не можна змарнувати. Це можливість досягти постійного припинення бойових дій, повернути додому заручників, яких досі утримує ХАМАС, і розпочати процес, що створить основу для миру й безпеки на всьому Близькому Сході", – заявила Мелоні.

Вона закликала зробити все можливе, щоб ця "цінна й крихка можливість увінчалася успіхом".

Непрямі переговори, спрямовані на досягнення остаточної угоди щодо мирного плану США для припинення війни в Газі, мають продовжитися у вівторок у єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.