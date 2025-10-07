Премьер Италии призвала не упустить возможность мирного плана Трампа для Газы
Премьер Италии Джорджа Мелони во вторник заявила, что возможность, которую открывает мирный план президента США Дональда Трампа для Газы, нельзя упустить.
Об этом она сказала в обращении по случаю второй годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.
Мелони заявила, что насилие со стороны ХАМАС вызвало беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке, а военный ответ Израиля вышел за пределы принципов пропорциональности и унес слишком много жизней невинных жителей в Газе.
"Эта годовщина наступает в момент, когда появляется реальная возможность положить конец этой войне. Мирный план, представленный президентом Трампом, который получил твердую поддержку не только европейских государств, но и арабских и исламских стран, дает шанс, который нельзя упустить. Это возможность достичь постоянного прекращения боевых действий, вернуть домой заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС, и начать процесс, который создаст основу для мира и безопасности на всем Ближнем Востоке", – заявила Мелони.
Она призвала сделать все возможное, чтобы эта "ценная и хрупкая возможность увенчалась успехом".
Непрямые переговоры, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану США для прекращения войны в Газе, должны продолжиться во вторник в египетском городе Шарм-эль-Шейх.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторую годовщину атаки ХАМАС на Израиль заявила, что нельзя терять возможности достичь прекращения огня в Газе.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.