Уходящий в отставку премьер Франции начал новые консультации с партиями по поручению Макрона

Уходящий в отставку премьер Франции Себастьен Лекорню по поручению президента начал диалог с партиями "для обеспечения стабильности".

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Утром 7 октября Лекорню объявил, что по просьбе президента начал диалог с политическими партиями "для стабильности страны" и пригласил к себе лидеров политсил и спикеров обеих палат парламента.

Он предложил сконцентрироваться на двух важных вопросах, из которых первый – бюджет, а второй – будущее заморской территории Новая Каледония.

"Все присутствующие согласились с срочностью этих вопросов и выразили готовность искать быстрый выход. Что касается ситуации с бюджетом, мы обсудили с оппозицией параметры возможного компромисса", – написал Лекорню, добавив, что во второй половине дня и в среду продолжит консультации.

В то же время в правопопулистском "Национальном объединении" заявили, что отклонили приглашение Лекорню с аргументом, что очередные переговоры "служат не интересам французского народа, а интересам президента", и повторили требование о роспуске парламента.

Напомним, 6 октября Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке. Он пробыл на посту рекордно короткие 27 дней, а его правительство – менее суток.

Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла требует распустить парламент и объявить досрочные выборы.

