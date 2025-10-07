Глава правительства Чехии больше не будет бороться за лидерство в своей партии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала решил больше не баллотироваться на пост лидера своей Гражданской демократической партии (ODS) после поражения правящей коалиции на выборах 3-4 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

Фиала написал, что как лидер несет ответственность за результат выборов коалиционного блока Spolu, который не выиграл парламентские выборы.

"Поэтому я решил не баллотироваться на пост председателя ODS и сегодня сообщил о своем решении членам исполнительного совета. Спасибо всем за поддержку, это было замечательное путешествие", – добавил он.

В этом году ODS баллотировалась на парламентских выборах в коалиции Spolu, но проиграла, получив 23,3% голосов.

Съезд Гражданской демократической партии Чехии, как ожидается, состоится в начале 2026 года, а до того времени Петр Фиала продолжит ее возглавлять.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября наибольшее количество голосов получила популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO, с результатом 34,5%. Этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

Для большинства чехов приемлем вариант, когда ANO формирует правительство либо вместе с, либо при поддержке правых "Автомобилистов" и ультраправых SPD.

В то же время ранее президент Чехии Петр Павел дал понять, что не поддерживает вхождение в правительство SPD, известной евроскептической и антинатовской риторикой, а также призывами прекратить помощь Украине.

Подробно об итогах чешских выборов и последствиях для Украины – в статье Неприятно, но не катастрофа.