Албанія: судді скаржились на погрози до резонансного вбивства колеги

Албанську владу попереджали про те, що судді все частіше зазнають погроз насильством, і просили посилити заходів безпеки ще до вбивства судді в понеділок у Тирані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Убивство судді апеляційного суду Тирани Астріта Каладжі сталося під час засідання у справі про майновий спір. Поліція заявила, що заарештувала 30-річного підозрюваного.

Однак виникли питання щодо безпеки судів і того, чому попередження про погрози суддям у всій судовій системі були проігноровані.

Албанський суддя на умовах анонімності повідомив BIRN, що, незважаючи на повідомлення про попередні погрози на адресу працівників судової влади, влада не посилила заходів безпеки.

За словами судді, Вища судова рада Албанії, яка здійснює нагляд за судами, провела кілька зустрічей з поліцією щодо погроз насильством у судах по всій країні, але заходи безпеки не були посилені.

Джерело в апеляційному суді Тирани, з яким поспілкувався BIRN, повідомило, що коли підозрюваний пройшов через металошукач, той подавав сигнал, але, незважаючи на це, йому дозволили увійти до приміщення суду.

Минулого року Верховний суд Албанії наказав прокуратурі відновити розслідування антиурядового мітингу в 2011 році, під час якого через дії поліції загинули четверо протестувальників.

У 2018 році албанська поліція застрелила етнічного грека після того, як він відкрив вогонь проти офіцерів, які зняли грецький прапор з кладовища Другої світової війни в селищі біля кордону Албанії з Грецією.