Албания: судьи жаловались на угрозы до резонансного убийства коллеги

Албанские власти предупреждали о том, что судьи все чаще подвергаются угрозам насилия, и просили усилить меры безопасности еще до убийства судьи в понедельник в Тиране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Убийство судьи апелляционного суда Тираны Астрита Каладжи произошло во время заседания по делу о имущественном споре. Полиция заявила, что арестовала 30-летнего подозреваемого.

Однако возникли вопросы относительно безопасности судов и того, почему предупреждения об угрозах судьям во всей судебной системе были проигнорированы.

Албанский судья на условиях анонимности сообщил BIRN, что, несмотря на сообщения о предыдущих угрозах в адрес работников судебной власти, власти не усилили меры безопасности.

По словам судьи, Высший судебный совет Албании, который осуществляет надзор за судами, провел несколько встреч с полицией по поводу угроз насилия в судах по всей стране, но меры безопасности не были усилены.

Источник в апелляционном суде Тираны, с которым пообщался BIRN, сообщил, что когда подозреваемый прошел через металлоискатель, тот подавал сигнал, но, несмотря на это, ему разрешили войти в здание суда.

В прошлом году Верховный суд Албании приказал прокуратуре возобновить расследование антиправительственного митинга в 2011 году, во время которого из-за действий полиции погибли четверо протестующих.

В 2018 году албанская полиция застрелила этнического грека после того, как он открыл огонь против офицеров, которые сняли греческий флаг с кладбища Второй мировой войны в поселке у границы Албании с Грецией.