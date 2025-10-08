На прем’єрку Італії поскаржились в МКС через "співучасть у геноциді"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що проти неї і ще двох італійських міністрів подали обвинувачення до Міжнародного кримінального суду (МКС) нібито за "співучасть у геноциді" через наступ Ізраїлю в Газі.

Заяву Мелоні наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільниці уряду Італії, обвинувачення до МКС також були подані проти міністра оборони Гвідо Крозетто і глави МЗС Антоніо Таяні.

Вона також припустила, що звинувачення могли бути подані проти глави італійського оборонного концерну Leonardo Роберто Чінголані.

"Я не вірю, що у світі або в історії є ще один подібний випадок", – сказала Мелоні.

Вона не уточнила, хто саме звернувся до МКС щодо неї та її міністрів.

Минулого тижня в Італії відбулася серія демонстрацій, під час яких сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб протестувати проти ситуації в Газі, причому багато хто з протестувальників також націлився і на Мелоні.

Уряд Мелоні, який загалом є стійким прихильником Ізраїлю, нещодавно дистанціювався від ізраїльської операції в Газі, але не розірвав жодних торговельних або дипломатичних зв'язків і не визнав Палестинську державу.

Нагадаємо, Мелоні у річницю нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль заявила, що можливість, яку відкриває мирний план президента США Дональда Трампа для Гази, не можна змарнувати.