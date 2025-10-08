На премьера Италии пожаловались в МУС из-за "соучастия в геноциде"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что против нее и еще двух итальянских министров подали обвинения в Международный уголовный суд (МУС) якобы за "соучастие в геноциде" из-за наступления Израиля в Газе.

Заявление Мелони приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства Италии, обвинения в МУС также были поданы против министра обороны Гвидо Крозетто и главы МИД Антонио Таяни.

Она также предположила, что обвинения могли быть поданы против главы итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани.

"Я не верю, что в мире или в истории есть еще один подобный случай", – сказала Мелони.

Она не уточнила, кто именно обратился в МКС в отношении нее и ее министров.

На прошлой неделе в Италии состоялась серия демонстраций, во время которых сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы протестовать против ситуации в Газе, причем многие из протестующих также нацелились и на Мелони.

Правительство Мелони, которое в целом является стойким сторонником Израиля, недавно дистанцировалось от израильской операции в Газе, но не разорвало никаких торговых или дипломатических связей и не признало Палестинское государство.

Напомним, Мелони в годовщину нападения боевиков ХАМАС на Израиль заявила, что возможность, которую открывает мирный план президента США Дональда Трампа для Газы, нельзя упустить.