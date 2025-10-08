Немецкая полиция рекомендует всем перенять решение Баварии в противодействии дронам

Председатель профсоюза полиции Йохен Копельке рекомендует другим федеральным землям и федеральному правительству взять за пример закон о защите от полетов дронов, который во вторник был принят правительством Баварии.

Заявление Копельке приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Бавария показывает пример того, "что сейчас должны сделать другие федеральные земли и федеральное правительство": быстро модернизировать законодательство, приобрести технику и повысить обороноспособность соответствующей полиции на местах.

"Я хотел бы, чтобы все правительства земель действовали так же решительно, потому что сейчас это нужно нам больше, чем когда-либо", – добавил Копельке.

Ранее стало известно, что правительство немецкой федеральной земли Бавария приняло закон, предоставляющий местной полиции право сбивать неизвестные дроны, если это сочтут необходимым.

Соответствующее решение приняли после того, как несколько дней назад появление неизвестных дронов нарушило работу аэропорта Мюнхена.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.