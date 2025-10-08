ЕС предлагает защиту своим фермерам ради торгового соглашения со странами Южной Америки

Европейская комиссия в среду представила предложения, направленные на защиту фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны импорта из Южной Америки, стремясь заручиться поддержкой для соглашения с государствами блока МЕРКОСУР.

Об этом комиссия сообщила на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Представленные предложения предусматривают новые механизмы, которые позволят фермерам подавать жалобы и обяжут Еврокомиссию расследовать торговые дисбалансы, которые возникнут в результате соглашения с МЕРКОСУР.

В заявлении комиссии говорится, что предложение повысит уровень защиты, чтобы в "маловероятном случае неожиданного и вредного роста импорта из МЕРКОСУР или неоправданного снижения цен для производителей ЕС, оперативно заработали эффективные механизмы защиты".

Комиссия заявила, что начнет расследование, если цены на импорт из стран МЕРКОСУР будут как минимум на 10% ниже цен на аналогичную или конкурирующую продукцию в ЕС. В случае серьезного ущерба преференциальные тарифы могут быть временно отменены.

Также предусмотрены специальные положения для чувствительных секторов, в частности производства говядины, яиц и этанола.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, было согласовано в декабре после почти 25 лет переговоров. Оно должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами ЕС, а также Европейским парламентом.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР предусматривает постепенную отмену пошлин почти на все товары, которыми торгуют оба блока, в течение следующих 15 лет.

После ратификации соглашения обеими сторонами оно создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, которая будет охватывать рынок в 780 миллионов человек и почти четверть мирового ВВП. Однако соглашение вызывает резкую оппозицию со стороны европейского аграрного сектора.

В мае десятки тракторов проехали по улицам польского Щецина в рамках акции протеста западнопоморских фермеров. Протест был направлен против аграрной политики ЕС, в том числе против торгового соглашения с МЕРКОСУР.

Тогда же несколько объединений французских фермеров блокировали дороги вокруг Парижа, требуя ослабления регуляторного давления на их отрасль.