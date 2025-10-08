Пропалестинські мітингувальники блокували Віденський університет

У середу вранці десятки пропалестинських демонстрантів заблокували входи до головного корпусу Віденського університету.

Про це йдеться у публікації Die Presse, пише "Європейська правда".

За інформацією поліції, близько 60-65 осіб зібралися на незареєстровану спонтанну акцію протесту.

фото: orf

Протягом близько двох годин правоохоронці намагалися розігнати мітинг з міркувань безпеки, щоб кілька сотень студентів, які перебували в університеті, могли покинути будівлю.

На місці перебували близько 100 співробітників правоохоронних органів, особливих інцидентів зафіксовано не було.

Демонстранти сиділи на сходах перед головним корпусом. За даними APA, за допомогою мікрофона та гучномовців вони скандували пропалестинські гасла.

У Нідерландах у ніч проти 8 жовтня поліція затримала групу пропалестинських активістів, які намагалися зайняти будівлю в кампусі університету Радбауд.

5 жовтня вісім осіб були затримані і 20 поліцейських зазнали поранень в результаті зіткнень між пропалестинськими протестувальниками і поліцією в Барселоні.