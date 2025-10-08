Пропалестинские митингующие блокировали Венский университет

В среду утром десятки пропалестинских демонстрантов заблокировали входы в главный корпус Венского университета.

Об этом говорится в публикации Die Presse, пишет "Европейская правда".

По информации полиции, около 60-65 человек собрались на незарегистрированную спонтанную акцию протеста.

фото: orf

В течение около двух часов правоохранители пытались разогнать митинг из соображений безопасности, чтобы несколько сотен студентов, находившихся в университете, могли покинуть здание.

На месте находились около 100 сотрудников правоохранительных органов, особых инцидентов зафиксировано не было.

Демонстранты сидели на лестнице перед главным корпусом. По данным APA, с помощью микрофона и громкоговорителей они скандировали пропалестинские лозунги.

В Нидерландах в ночь на 8 октября полиция задержала группу пропалестинских активистов, которые пытались занять здание в кампусе университета Радбауд.

5 октября восемь человек были задержаны и 20 полицейских получили ранения в результате столкновений между пропалестинскими протестующими и полицией в Барселоне.