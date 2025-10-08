Тысячи дронов-камикадзе Skydagger прибыли из Турции в Косово

В международный аэропорт Приштины в среду прибыли тысячи дронов-камикадзе Skydagger, произведенных в Турции.

Об этом сообщил глава правительства Косово Альбин Курти на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

По словам Курти, эти усовершенствованные дроны являются частью контракта, подписанного в декабре прошлого года с турецкой компанией Baykar, основным производителем Skydagger.

фото с facebook курти

Беспилотники должны были прибыть в январе 2026 года, но приехали на три месяца раньше. Десятки солдат Службы безопасности Косово уже прошли обучение по их использованию.

"Закупкой этого контингента беспилотных летательных аппаратов, наряду с TB2 Bayraktar и беспилотниками Puma, мы продолжаем повышать и наращивать ударную мощь нашей армии с целью создания способной и скоординированной силы, соответствующей новым технологическим достижениям и тактикам современной войны", – написал Курти.

Дроны были загружены на многофункциональные грузовики Rheinmetall, которые Косово получило в прошлом году.

Напомним, в сентябре Косово обвинило Сербию в нарушении воздушного пространства дронами.

Власти Косово неоднократно обвиняли Сербию в создании угрозы безопасности.