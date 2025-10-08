Посол у НАТО пояснила, чому Україна просить про ракети Tomahawk

Голова представництва України при НАТО Альона Гетьманчук сказала, що обговорення про можливе надання американських ракет Tomahawk має послати сигнал для Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю агентству AFP.

Гетманьчук сказала, що не має додаткової інформації щодо повідомлень про те, що Трамп зараз розглядає можливість постачання Україні Tomahawk – ракет великої дальності, які можуть уражати цілі в глибині Росії.

Але вона додала, що "важливим моментом тут є чітко дати зрозуміти росіянам, що все можливо. На столі лежать усі варіанти".

"Протиповітряна оборона є надзвичайно важливою, але в кінцевому підсумку вона подібна до знеболювальних, і щоб уразити джерело болю, нам потрібні удари вглиб", – додала посол.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив минулого місяця, що Вашингтон розглядає запит України на отримання Tomahawk великої дальності, які можуть завдати удару вглиб Росії, зокрема по Москві.

Після цього Дональд Трамп, відповідаючи на питання про можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, сказав, що "певною мірою" ухвалив рішення.

У Кремлі заявили, що потрібно дочекатися конкретніших рішень з боку Вашингтона у питанні постачання крилатих ракет Tomahawk Україні.