Посол в НАТО объяснила, почему Украина просит о ракетах Tomahawk

Глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук сказала, что обсуждение о возможном предоставлении американских ракет Tomahawk должно послать сигнал России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью агентству AFP.

Гетманчук сказала, что не имеет дополнительной информации относительно сообщений о том, что Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk – ракет большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России.

Но она добавила, что "важным моментом здесь является четко дать понять россиянам, что все возможно. На столе лежат все варианты".

"Противовоздушная оборона чрезвычайно важна, но в конечном итоге она подобна обезболивающим, и чтобы поразить источник боли, нам нужны удары вглубь", – добавила посол.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в прошлом месяце, что Вашингтон рассматривает запрос Украины на получение Tomahawk большой дальности, которые могут нанести удар вглубь России, в частности по Москве.

После этого Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, сказал, что "в определенной степени" принял решение.

В Кремле заявили, что нужно дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона в вопросе поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.