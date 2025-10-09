Зеленський подякував Трампу за наближення миру на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський відреагував на наближення можливості встановлення миру на Близькому Сході, подякувавши США та президенту Дональду Трампу за лідерство у мирному процесі.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що встановлення тривалого миру на Близькому Сході має значення не тільки для цього одного регіону, а й для всіх у світі.

"Просувається угода, яка може допомогти всім. Якщо насильство та війна зупиняються в одній частині світу, безпеки для всіх у світі стає більше. Ми вдячні президенту Трампу й Сполученим Штатам за лідерство, кожній країні й лідеру, які допомагають", – написав Зеленський.

Він висловив сподівання, що захоплені ХАМАС ізраїльські заручники будуть звільнені, й жертви в Газі припиняться.

"І сподіваємось, що так само світових зусиль вистачить, щоб встановити реальний мир і для нашої країни, у нашому регіоні. Росія залишається зараз найбільшим джерелом війни й терору у світі, і ми розраховуємо, що справедливий і жорсткий тиск світу на цього агресора приведе до надійного миру та гарантованої безпеки", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Цю домовленість привітали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта.

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також привітали звістки про перший етап домовленостей між Ізраїлем і ХАМАС.