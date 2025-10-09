Зеленский поблагодарил Трампа за приближение мира на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский отреагировал на приближение возможности установления мира на Ближнем Востоке, поблагодарив США и президента Дональда Трампа за лидерство в мирном процессе.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что установление длительного мира на Ближнем Востоке имеет значение не только для этого одного региона, но и для всех в мире.

"Продвигается соглашение, которое может помочь всем. Если насилие и война останавливаются в одной части мира, безопасности для всех в мире становится больше. Мы благодарны президенту Трампу и Соединенным Штатам за лидерство, каждой стране и лидеру, которые помогают", – написал Зеленский.

Он выразил надежду, что захваченные ХАМАС израильские заложники будут освобождены, и жертвы в Газе прекратятся.

"И надеемся, что так же мировых усилий хватит, чтобы установить реальный мир и для нашей страны, в нашем регионе. Россия остается сейчас крупнейшим источником войны и террора в мире, и мы рассчитываем, что справедливое и жесткое давление мира на этого агрессора приведет к надежному миру и гарантированной безопасности", – написал Зеленский.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Эту договоренность приветствовали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также приветствовали новости о первом этапе договоренностей между Израилем и ХАМАС.