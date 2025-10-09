Поддержка "Зари Немана" в Литве выросла более чем в полтора раза после смены правительства

С июля поддержка ультраправой литовской партии "Заря Немана" выросла более чем в полтора раза.

Об этом свидетельствует опрос Spinter Tyrimai, который приводит LRT, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, проведенному в сентябре, поддержка одной из правящих партий "Заря Немана" выросла с июля.

Около 8,5% респондентов заявили, что поддержат "Зарю Немана", что на 3,4 пункта больше, чем в июле.

Опрос был завершен после того, как новое правительство во главе с премьер-министром Ингой Ругинене вступило в должность, а деятели культуры объявили о планах провести забастовку в знак протеста против решения передать Министерство культуры "Заре Немана" в рамках министерской ротации.

Поддержка Ругинене в должности резко возросла. Около 7,3% респондентов (по сравнению с 0,3% в июле) заявили, что она лучше всего подходит для этой роли, уступая лишь бывшему консервативному премьеру Ингриде Шимоните, которую назвали 13% (12,5% в предыдущем опросе).

Spinter Tyrimai опросил 1017 человек онлайн и по телефону в период с 17 по 27 сентября. Результаты опроса имеют погрешность до 3,1%.

В последнее время вокруг "Зари Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры.

Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В разных городах и городках Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель партии "Заря Немана".

Политсила, чей лидер ранее отличился антисемитскими и антиукраинскими заявлениями, до сих пор официально не номинировала нового главу Министерства культуры.

А лидер Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс предположил, что на заседании в конце недели политическая сила обсудит изменения в состав коалиции – в частности, в отношении скандальной партии "Заря Немана".