В Латвии поддерживают создание "стены дронов", но считают идею еще "очень сырой"

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приветствует план Европейского Союза по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС, но назвала эту идею "очень сырой".

Об этом она сказала в комментарии Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как известно, во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, в которую входит построение "стены дронов".

В то же время Силиня признала, что на самом деле никто не знает всех деталей.

"Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угроза дронов распространяется не только на страны Балтии, но и на Копенгаген и другие страны Европы", – подчеркнула премьер Латвии.

Напомним, в течение последних недель в воздушном пространстве ряда стран ЕС фиксировали неизвестные беспилотники. В частности, оборонный гигант Бельгии сообщил о растущем количестве подозрительных дронов над своими объектами.

2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.