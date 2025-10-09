В Італії захистили міністрів від суду через звільнення лівійського генерала

Нижня палата парламенту Італії в четвер заблокувала спроби притягнути до відповідальності трьох членів уряду у справі про звільнення лівійського генерала Наджима Осема Альмасрі, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Проти італійського міністра юстиції Карло Нордіо, міністра внутрішніх справ Маттео П'янтедозі та секретаря кабінету міністрів Альфредо Мантовано почали розслідування за звинуваченням у пособництві у втечі Альмасрі.

Цього лівійського генерала Міжнародний кримінальний суд звинуватив у злочинах проти людяності – зокрема тортурах, зґвалтуваннях та вбивствах, скоєних ним під час перебування на посаді глави судової поліції Лівії.

Лівійця затримали на підставі ордера МКС 19 січня 2025 року після футбольного матчу в Турині. Але через кілька днів апеляційний суд Рима постановив звільнити Альмасрі. Його відправили до Лівії на борту літака італійських спецслужб.

Італійська опозиція і правозахисні групи назвали такий крок скандалом, зокрема як для країни-співзасновниці МКС.

Прокурори стверджували, що Нордіо, Пʼянтедозі та Мантовано санкціонували звільнення Альмасрі через побоювання, що його екстрадиція до Гааги, де розташований МКС, може спровокувати репресії проти італійських громадян або бізнесу в Лівії.

Суд у серпні звернувся до парламенту Італії з проханням зняти імунітет з трьох урядовців, аби їх могли притягти до відповідальності. Та на голосуванні у четвер запити відхилили більшістю у понад дві третини голосів.

Розслідування у справі про звільнення лівійського генерала раніше розпочали і щодо премʼєр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, але у серпні її офіційно виправдали.

Напередодні Мелоні розповіла, що проти неї і ще двох італійських міністрів подали обвинувачення до МКС нібито за "співучасть у геноциді" через наступ Ізраїлю в Газі.