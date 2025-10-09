В Италии защитили министров от суда из-за освобождения ливийского генерала

Нижняя палата парламента Италии в четверг заблокировала попытки привлечь к ответственности трех членов правительства по делу об освобождении ливийского генерала Наджима Осема Альмасри, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Против итальянского министра юстиции Карло Нордио, министра внутренних дел Маттео Пьянтедози и секретаря кабинета министров Альфредо Мантовано начали расследование по обвинению в пособничестве в побеге Альмасри.

Этого ливийского генерала Международный уголовный суд обвинил в преступлениях против человечности – в частности, пытках, изнасилованиях и убийствах, совершенных им во время пребывания на посту главы судебной полиции Ливии.

Ливийца задержали на основании ордера МУС 19 января 2025 года после футбольного матча в Турине. Но через несколько дней апелляционный суд Рима постановил освободить Альмасри. Его отправили в Ливию на борту самолета итальянских спецслужб.

Итальянская оппозиция и правозащитные группы назвали такой шаг скандалом, в частности как для страны-соучредителя МУС.

Прокуроры утверждали, что Нордио, Пьянтедози и Мантовано санкционировали освобождение Альмасри из-за опасений, что его экстрадиция в Гаагу, где расположен МУС, может спровоцировать репрессии против итальянских граждан или бизнеса в Ливии.

Суд в августе обратился в парламент Италии с просьбой снять иммунитет с трех чиновников, чтобы их могли привлечь к ответственности. Но на голосовании в четверг запросы отклонили большинством в более чем две трети голосов.

Расследование по делу об увольнении ливийского генерала ранее начали и в отношении премьер-министра Италии Джорджи Мелони, но в августе ее официально оправдали.

Накануне Мелони рассказала, что против нее и еще двух итальянских министров подали обвинения в МУС якобы за "соучастие в геноциде" из-за наступления Израиля в Газе.