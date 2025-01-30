Премʼєрка Італії: слідство проти мене шкодить державі

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні вважає, що почате проти неї розслідування через звільнення підозрюваного у військових злочинах лівійського генерала може відштовхнути іноземних інвесторів.

Про це вона сказала під час онлайн-звернення на бізнес-конференції в Мілані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами Мелоні, розслідування через звільнення лівійського генерала Наджима Осема Альмасрі, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, "перш за все, завдає шкоди державі".

Вона сказала, що ситуація може відлякати інвесторів на кшталт норвезького фонду Norges, який, за її словами, нещодавно збільшив свої активи в італійських суверенних облігаціях до понад 8 мільярдів євро.

Реклама:

"Прочитавши цю новину, як ви думаєте, цей норвезький інвестиційний фонд, який щойно купив 8 мільярдів євро італійських державних облігацій, з більшою ймовірністю купить девʼять, сім або, можливо, нуль", – додала премʼєрка Італії.

Джорджі Мелоні інкримінують спільництво і підбурювання до злочину і нецільове використання державних коштів у зв'язку зі звільненням і репатріацією високопоставленого офіцера лівійської поліції Альмасрі.

Нагадаємо, лівійського генерала затримали на підставі ордера МКС 19 січня після футбольного матчу в Турині. Але через кілька днів апеляційний суд Рима постановив звільнити Альмасрі. Його відправили до Лівії на борту літака італійських спецслужб.

Згідно з ордером Міжнародного кримінального суду, Альмасрі звинувачується у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних у лівійській в'язниці Мітіга, починаючи з 2015 року.

Італійська опозиція і правозахисні групи назвали такий крок скандалом, зокрема як для країни-співзасновниці МКС.