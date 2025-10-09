Посол ЕС о наступлении зимы: с каждой атакой РФ ожидания все хуже и хуже

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на фоне систематических российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины прогнозирует тяжелую зиму.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

В контексте массированных российских ударов посол ЕС рассказала, что международное сообщество "мобилизуется" и готово оказывать необходимую помощь.

"Как вы отметили, атаки на энергетическую инфраструктуру – не новость, и хотя у нас были две относительно "спокойные" зимы по энергоснабжению и отоплению, ожидания на эту зиму становятся все хуже после каждой атаки. И в последние несколько дней мы подверглись двум большим ударам – в пятницу и воскресенье, 3 и 5 октября", – сказала Матернова.

Она напомнила, что Европейский Союз сейчас выделил более 3 миллиардов евро только на энергетику.

Также Матернова рассказала о встрече с министром энергетики и послами стран G7, "чтобы обсудить текущее положение дел, атаки, потребности и т.д.".

"Итак, действительно, ожидаются возможные локальные отключения. И, надеемся, нам удастся обеспечить достаточные поставки. Мы постоянно доставляем большие генераторы, трансформаторы, ресурсы для закупки газа и увеличения импорта электроэнергии", – рассказала посол ЕС.

При этом она признала, что, учитывая российские удары по газовым объектам, Украина может столкнуться с нехваткой газа.

"Я думаю, что кроме имеющихся ресурсов, из-за атак на добычу и распределение газа, оценки показывают, что еще нужно более миллиарда для закупки. Сейчас при текущих атаках этого может хватить, но если атаки будут продолжаться и обостряться, потребности, очевидно, возрастут", – отметила Матернова.

В этом же интервью Матернова заявила, что считает "предупредительным ударом" российскую атаку 28 августа, в результате которой пострадало здание представительства Евросоюза в Киеве.

При этом она заверила, что несмотря на атаки представительство ЕС и другие европейские посольства будут продолжать работу в обычном режиме.

Читайте интервью Матерновой на сайте "Европейской правды" вскоре или смотрите видео.