США мають зброю, яка може "змінити розклад сил" в Україні – посол

Посол США у НАТО Метью Вітакер сказав, що Штати мають зброю, надання якої Україні змусить Росію сісти за стіл переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це він сказав на панельній дискусії у межах Ризької конференції в четвер.

За словами Вітакера, в Україні може бути розгорнута зброя, яка має потенціал "змінити розклад сил" у розвʼязаній Росією повномасштабній війні.

"У нас є спроможності, які наразі не використовуються на полі бою в Україні, які є страхітливими, потужними і можуть буквально завдати серйозної шкоди в місці і в час, які ми оберемо", – сказав американський дипломат.

Вітакер не уточнив, про яку саме зброю йдеться, але його коментарі пролунали на тлі прохання України до США розгорнути далекобійні ракети Tomahawk, які можуть уражати цілі у Москві.

Цього тижня Дональд Трамп, відповідаючи на питання про можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, сказав, що "певною мірою" ухвалив рішення.

У Кремлі заявили, що потрібно дочекатися конкретніших рішень з боку Вашингтона у питанні постачання крилатих ракет Tomahawk Україні.