США имеют оружие, которое может "изменить расклад сил" в Украине – посол

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер сказал, что Штаты имеют оружие, предоставление которого Украине заставит Россию сесть за стол переговоров.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом он сказал на панельной дискуссии в рамках Рижской конференции в четверг.

По словам Уитакера, в Украине может быть развернуто оружие, которое имеет потенциал "изменить расклад сил" в развязанной Россией полномасштабной войне.

"У нас есть возможности, которые пока не используются на поле боя в Украине, которые являются ужасающими, мощными и могут буквально нанести серьезный ущерб в месте и в время, которые мы выберем", – сказал американский дипломат.

Уиттакер не уточнил, о каком именно оружии идет речь, но его комментарии прозвучали на фоне просьбы Украины к США развернуть дальнобойные ракеты Tomahawk, которые могут поражать цели в Москве.

На этой неделе Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, сказал, что "в определенной степени" принял решение.

В Кремле заявили, что нужно дождаться более конкретных решений со стороны Вашингтона в вопросе поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.