Аеропорт Берліна призупиняв роботу через невідомі дрони

Повітряний рух в районі аеропорту Берлін-Бранденбург у пʼятницю був призупинений майже на дві години через появу невідомих безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Представник аеропорту повідомив, що зліт і посадка літаків у Берлін-Бранденбургу були призупинені з 20:08 до 21:58 за місцевим часом, через що низку рейсів скерували до інших німецьких міст.

Він додав, що також була пом'якшена заборона на нічні польоти в Берліні, аби зменшити вплив закриття аеропорту на авіаперевезення.

У поліції Берліна сказали, що отримали повідомлення від свідка, який стверджував, що бачив дрон близько 20:00. Патрульні поліцейські також його помітили, але не змогли ідентифікувати напрям польоту.

В останні тижні аеропорти в Данії, Норвегії, Польщі та Іспанії призупинили польоти через невідомі безпілотники.

На початку жовтня дрони були помічені над Мюнхеном, що на півдні Німеччини, що двічі призвело до закриття аеропорту міста та затримки тисяч пасажирів після скасування або перенаправлення їхніх рейсів.