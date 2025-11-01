Аэропорт Берлина приостановил работу из-за неизвестных дронов

Воздушное движение в районе аэропорта Берлин-Бранденбург в пятницу было приостановлено почти на два часа из-за появления неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представитель аэропорта сообщил, что взлет и посадка самолетов в Берлин-Бранденбурге были приостановлены с 20:08 до 21:58 по местному времени, из-за чего ряд рейсов направили в другие немецкие города.

Он добавил, что также был смягчен запрет на ночные полеты в Берлине, чтобы уменьшить влияние закрытия аэропорта на авиаперевозки.

В полиции Берлина сказали, что получили сообщение от свидетеля, который утверждал, что видел дрон около 20:00. Патрульные полицейские также его заметили, но не смогли идентифицировать направление полета.

В последние недели аэропорты в Дании, Норвегии, Польше и Испании приостановили полеты из-за неизвестных беспилотников.

В начале октября дроны были замечены над Мюнхеном, что на юге Германии, что дважды привело к закрытию аэропорта города и задержке тысяч пассажиров после отмены или перенаправления их рейсов.