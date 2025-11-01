У Сербії вшанували памʼять жертв у річницію трагедії на залізничному вокзалі

Тисячі людей зібралися в суботу в другому за величиною сербському місті Сербії Новий Сад, щоб вшанувати пам'ять жертв трагічного обвалу даху залізничного вокзалу рік тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Біля пошкодженого залізничного вокзалу в Новому Саді люди поклали квіти і запалили свічки. Десятки тисяч людей також зібрались на мітинг, де оголосять 16 хвилин мовчання у памʼять про 16 жертв трагедії.

Фото: AFP

Напередодні до Нового Саду прийшли кілька тисяч людей, які влаштували 16-денну ходу з Белграда. Їх привітали мешканці міста свистом і прапорами.

Тим часом уряд Сербії оголосив суботу днем національної жалоби, а глава Сербської православної церкви патріарх Порфірій проведе месу за жертвами в белградській церкві Святого Сави.

Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в Новому Саді 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.

Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

