В Сербии почтили память жертв в годовщину трагедии на железнодорожном вокзале

Тысячи людей собрались в субботу во втором по величине сербском городе Новый Сад, чтобы почтить память жертв трагического обрушения крыши железнодорожного вокзала год назад.

Возле поврежденного железнодорожного вокзала в Новом Саде люди возложили цветы и зажгли свечи. Десятки тысяч людей также собрались на митинг, где объявят 16 минут молчания в память о 16 жертвах трагедии.

Накануне в Новый Сад пришли несколько тысяч человек, которые устроили 16-дневный марш из Белграда. Их приветствовали жители города свистом и флагами.

Между тем правительство Сербии объявило субботу днем национального траура, а глава Сербской православной церкви патриарх Порфирий проведет мессу по жертвам в белградской церкви Святого Саввы.

Обвал бетонного навеса на центральном вокзале в Новом Саде 1 ноября прошлого года унес жизни 16 человек. Эта трагедия вызвала волну протестов против автократического президента Александара Вучича.

В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.

