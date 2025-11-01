Лукашенко про навалу метеозондів у Литві: то литовці "перекидали сигарети"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у пʼятницю розповів свою версію того, чому з його країни в Литву в останні дні почали залітати десятки метеорологічних куль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На думку Лукашенка, литовці "самі з території Білорусі перекидали сигарети на метеорологічних зондах", щоб заробити на перепродажу.

"У такі умови їх поставила власна влада, перервавши нормальні торговельні зв'язки і побудувавши паркан на кордоні. Влада, литовська та польська, – ви винні, що так відбувається. Ви навіщо поставили людей в такі умови? Навіщо ви їх штовхнули на шлях злочину?" – сказав білоруський диктатор.

За його словами, білоруські громадяни "абсолютно легально купували на виробництві сигарети і передавали литовцям, які прибули на територію Білорусі, отримуючи свій навар", а от громадяни Литви начебто "своїм спільникам переправляли товар за допомогою повітряних куль".

"Налагодили цей бізнес. Наші на фабриці беруть сигарети за вигідною ціною, продають литовцям. Треба перекинути через паркан. Маленькими порціями перекидали на цих кулях. Там литовці приймали кулі і брали ці сигарети. Не в Литві продавали. У Нідерландах і Англії. Кажуть, там найдорожчі сигарети", – сказав Лукашенко.

"Як я можу з них запитати, в чому тут вина Білорусі? Я не бачу, за що карати людей. Вони хотіли заробити – вони заробили. Якби вони вкрали ці сигарети... Ні, вони заплатили", – додав він.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня аеропорт Вільнюса призупинив роботу через наближення повітряних куль.

Згодом стало відомо, що причиною закриття аеропорту були три метеозонди з контрабандою, що залетіли з території Білорусі; це вплинуло на 20 рейсів.

На цьому тлі президент Гітанас Науседа пообіцяв відповісти "всіма можливими заходами" на інциденти з метеокулями.