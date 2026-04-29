Чому ЄС має оновити підходи до безпеки та захищати країни-кандидати

Протягом десятиліть значна частина Європи розглядала військову взаємодію крізь призму НАТО або Європейського Союзу, але війни в Україні та на Близькому Сході показали, що такий підхід має межі.

З появою тріщин у традиційних альянсах почали з’являтися нові партнерства країн. Спеціальні коаліції, що виникають, дедалі частіше виходять за межі усталених кордонів альянсів.

Країни НАТО і ЄС розширюють зобов'язання в галузі безпеки, в тому числі стосовно країн, що не є членами Альянсу. Таких як Україна, Катар, ОАЕ і Саудівська Аравія. Логіка зрозуміла.

Недостатньо захищеними в цьому світі гнучких коаліцій і мінливих альянсів залишаються країни-кандидати на вступ до ЄС. Такими собі стратегічно важливими "сірими плямами" на карті.

Про важливість створення Євросоюзом гарантій безпеки для держав, які є кандидатами на вступ до ЄС, читайте в колонці Ніку Попеску з Європейської ради з міжнародних відносин та Фредріка Весслау з Європейського політичного інституту в Києві (EPIK) Гарантії для Молдови і не лише. ЄС потрібна нова система безпеки для себе та країн-кандидатів. Далі – стислий її виклад.

Автори колонки у цьому контексті в першу чергу згадують про Молдову.

"Враховуючи значення цієї країни для європейської безпеки, після надання Україні та монархіям Перської затоки різноманітних гарантій – для Європи було би цілком логічно розробити подібну архітектуру для забезпечення миру і для неї", – пишуть Попеску та Весслау.

Вони нагадують, що події останніх місяців показали, чому такі європейські гарантії безпеки є необхідними.

У березні російський удар по греблі Дністровської ГЕС спричинив масштабний розлив нафти в річці Дністер, що призвело до забруднення основного джерела водопостачання Молдови.

Згодом російські безпілотники пошкодили частину лінії електропередачі між Румунією і Молдовою, які проходять українською територією.

"Незважаючи на цей тиск, Молдова залишається непохитною.

У березні вона офіційно розпочала процес приєднання до коаліції на підтримку України – видатний крок для конституційно нейтральної країни. Ця нова позиція відображає важко здобуте розуміння того, що безпека навіть нейтральних держав залежить від солідарності та взаємної оборони", – додають автори колонки.

На їхню думку, іншим ключовим регіоном є Західні Балкани. Зі зростанням витрат на оборону і поглибленням геополітичних розломів не можна виключати ризику дестабілізації і там.

"Тож створення коаліцій, готових надати запевнення або зобов'язання щодо колективної безпеки всім країнам, що вступають до ЄС, могло би допомогти зберегти стабільність і зменшити тривожність. Європа повинна офіційно гарантувати чинні кордони в регіоні, що зміцнить її власний авторитет як гаранта миру – як всередині ЄС, так і в сусідніх країнах", – впевнені Ніку Попеску та Фредрік Весслау.

Інакше кажучи, зазначають дописувачі, європейський порядок безпеки потребує відновлення.

Докладніше – в колонці Ніку Попеску та Фредріка Весслау Гарантії для Молдови і не лише. ЄС потрібна нова система безпеки для себе та країн-кандидатів.